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Выход США из Парижского соглашения по климату

Минприроды: Россия будет системно соблюдать Парижское соглашение по климату

Министерство выступает за главенство международного права, которым "прописано исполнять взятые ранее по соглашениям обязательства", добавили в ведомстве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия намерена планомерно и системно выполнять свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, заявили ТАСС в среду в пресс-службе Минприроды РФ.

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В понедельник стало известно о начале официального выхода США из Парижского соглашения, этот процесс завершится через год. В связи с этим президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выразили намерение подписать договор о "необратимости", в который войдет пункт о невозможности отмены соглашения.

"К новой "системе координат" для Парижского соглашения, звучавшей в эти дни в СМИ от ряда инициаторов новелл, относимся с осторожностью. Вопросов больше, чем ответов. Россия планомерно и системно выполняет международные обязательства - "делает, а не просто декларирует", - сказали в Минприроды.

Как отметил собеседник агентства, министерство выступает за главенство традиционного международного права, а "им прописано исполнять взятые ранее по соглашениям обязательства".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Документ, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Теги
СШАРоссияКитайФранцияСи ЦзиньпинМакрон, ЭмманюэльВыход США из Парижского соглашения по климату
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