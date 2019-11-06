Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Guardian: суд признал незаконным запрет на протесты экоактивистов в Лондоне

В октябре полиция Лондона в соответствии с 14-й статьей закона об общественном порядке от 1986 года полностью запретила массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка

ТАСС, 6 ноября. Высокий суд Лондона признал незаконным решение столичной полиции о запрете протестов активистов экологического движения Extinction Rebellion. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

"Это историческая победа, потому что впервые мы оспорили превышение полномочий полицией и победили. Это великолепно", - приводит издание слова одной из сторонниц движения баронессы Дженни Джонс.

В октябре столичная полиция в соответствии с 14-й статьей закона об общественном порядке от 1986 года полностью запретила массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка. За неделю протестов в центре мегаполиса были задержаны более 1,6 тыс. активистов, которые перекрывали улицы и устраивали стихийные пикеты в разных районах Лондона. 100 из них были предъявлены обвинения. Сторонники движения опротестовали данное решение полиции как несоразмерное и нарушающее свободу слова и собраний.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата. Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира. В апреле экоактивисты на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Во время апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
В УФСИН Мордовии прокомментировали информацию о голодовке заключенных
В Управлении опровергли данные о 70 голодающих и отметили, что 5 ноября от приема пищи во время завтрака отказались 16 осужденных за тяжкие преступления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС