Guardian: суд признал незаконным запрет на протесты экоактивистов в Лондоне

ТАСС, 6 ноября. Высокий суд Лондона признал незаконным решение столичной полиции о запрете протестов активистов экологического движения Extinction Rebellion. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

"Это историческая победа, потому что впервые мы оспорили превышение полномочий полицией и победили. Это великолепно", - приводит издание слова одной из сторонниц движения баронессы Дженни Джонс.

В октябре столичная полиция в соответствии с 14-й статьей закона об общественном порядке от 1986 года полностью запретила массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка. За неделю протестов в центре мегаполиса были задержаны более 1,6 тыс. активистов, которые перекрывали улицы и устраивали стихийные пикеты в разных районах Лондона. 100 из них были предъявлены обвинения. Сторонники движения опротестовали данное решение полиции как несоразмерное и нарушающее свободу слова и собраний.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата. Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира. В апреле экоактивисты на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Во время апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек.