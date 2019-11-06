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Кубанские поисковики нашли обломки американского истребителя, сбитого во время войны

Истребителем P-39 управлял Василий Дрыгин, на счету которого 320 успешных боевых вылетов и 17 сбитых самолетов противника
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Описание
© Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск"
© Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск"
© Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск"

КРАСНОДАР, 6 ноября /ТАСС/. Кубанская ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск" совместно с курсантами Краснодарского летного училища в Крымском районе нашли обломки самолета Р-39, который был сбит в мае 1943 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Дмитрий Максумов.

"Поисковиками "Кубаньпоиск", "Кубанский плацдарм" и курсантами Краснодарского Высшего Авиационного Училища им А.К. Серова были проведены поисковые работы в районе хутора Верхняя Ставрополька Крымского района на месте падения истребителя Р-39 "Аэрокобра". На месте падения были обнаружены многочисленные фрагменты фюзеляжа самолета, части боекомплекта, трансмиссии, части двигателя, детали с технологическими номерами, номерная табличка (шильда), указывающая марку, модель, номер партии истребителя", - пояснил Максумов.

Поисковики изучили номера деталей, сверили их с архивными записями и выяснили, что самолетом управлял летчик Василий Дрыгин. Как уточнили поисковики, в этом бою Дрыгин лично сбил два пикирующих бомбардировщика противника.
Всего за годы войны Дрыгин совершил 320 успешных боевых вылетов и лично сбил 17 вражеских самолетов и восемь в группе. В мая 1943 года Дрыгин стал Героем Советского Союза.

P-39 Airacobra - поршневой истребитель США, производившийся компанией Bell Aircraft с 1940 года по 1944-й. Имел необычное расположение двигателя - за кабиной пилота. Также самолет оснащался мощным пушечным вооружением. На самолете этой марки летал в годы войны Александр Покрышкин.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.

Теги
РоссияКраснодарский край
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