Частица мощей святого Спиридона Тримифунтского передана в дар Норильской епархии

НОРИЛЬСК, 6 ноября. /ТАСС/. Частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых в христианских святых, передана в дар Норильской и Туруханской епархии Русской православной церкви. Об этом в среду ТАСС сообщил секретарь епархии иеромонах Герман (Мельников).

"Частица передана в дар нашей епархии, она будет пребывать в Норильске и периодически, в зависимости от возможности, будет переноситься в отдаленные приходы, на север, на юг нашей епархии. Но постоянное место пребывания это кафедральный собор Норильска", - сказал иеромонах Герман.

Ковчег с частицей мощей святителя доставили в Норильск во вторник при содействии фонда святого мученика Вонифатия. Православная святыня привезена с острова Корфу.

Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тримифунта. Епископ вошел в историю христианства, доказав на Первом Вселенском соборе в 325 году триединую сущность Бога.

В Норильскую епархию РПЦ входят город Норильск, а также Таймырский муниципальный и Туруханский районы.