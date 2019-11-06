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Котюков заявил, что каждый десятый абитуриент в РФ поступает на педагогические направления

По словам главы Минобрнауки, необходимо приложить усилия, чтобы выпускники находили свое место труда и восполняли дефицит педагогических кадров

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Каждый десятый абитуриент, поступающий в российские вузы, выбирает педагогические направления подготовки. Об этом сообщил в среду глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков на съезде Общества русской словесности в Фундаментальной библиотеке Московского госуниверситета.

"Мы ежегодно сохраняем достаточно высокие цифры приема абитуриентов на педагогические специальности на направление "Языкознание". Я могу сказать, что в этом году, и в прошлом, и в будущем будет такая ситуация: каждый десятый поступающий на бюджетное место поступает по педагогическим направлениям", - сказал Котюков.

Однако министр подчеркнул, что сегодня нужно приложить усилия, чтобы "лишь поступлением не заканчивалась мотивация молодых людей". "Нам необходимо, чтобы выпускники действительно находили свое место труда и восполняли тот дефицит педагогических кадров и специалистов, который сегодня есть", - добавил он.

Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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