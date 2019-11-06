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Дело Александра Винника
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Лавров: Москва передала Греции дополнительные аргументы по экстрадиции Винника в РФ

Глава МИД России напомнил, что существуют запросы США и Франции об экстрадиции россиянина

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала Греции дополнительные аргументы касательно экстрадиции россиянина Александра Винника в РФ.

Он отметил, что на прошедших в среду переговорах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом затрагивалась ситуация вокруг судебного процесса по делу Винника, а также напомнил, что существуют запросы США и Франции об экстрадиции россиянина.

"Но есть и главный запрос об экстрадиции, учитывая международно-правовые положения о приоритете высылки в страну гражданства. Есть диалог и по линии Генеральной прокуратуры РФ, - подчеркнул Лавров. - Мы сегодня передали дополнительные аргументы, в том числе с учетом изменений, которые были внесены в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс Греции, в связи с которыми, по нашей оценке, нет правовых оснований даже для рассмотрения возможности экстрадиции в другую страну, кроме России".

Глава дипведомства обратил внимание, что в среду уже в ближайшие часы начнется очередное судебное заседание по этому делу. "Будем ждать результатов и надеяться на то, что справедливость восторжествует", - добавил министр.

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

В новость были внесены изменения (14:40 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссияДело Александра ВинникаДендиас, Никос
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