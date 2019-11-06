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Путин: ФСБ за девять месяцев предотвратила 39 преступлений террористической направленности

По словам российского лидера, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. За девять месяцев текущего года сотрудники ФСБ предотвратили почти четыре десятка преступлений террористической направленности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"Отметим, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности", - заявил Путин.

Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам, добавил он.

Глава государства также отметил работу СВР РФ, подчеркнув, что служба проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз". "Материалы СВР являются основой стратегических решений", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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