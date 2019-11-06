Путин потребовал от МВД работать над укреплением доверия общества к полиции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД России продолжить работу по укреплению доверия общества к полиции. Об этом он заявил на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

"Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел", - отметил глава государства. "Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе", - заявил он.

Призыв к Росгвардии

Путин также призвал к четкому и слаженному выполнению Росгвардией своих функций.

Глава государства напомнил, что в обязанности Росгвардии входит поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры.

"По этим и другим направлениям следует действовать четко, слаженно", - сказал президент.