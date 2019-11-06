Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя

По данным ведомства, она составила почти 40,4 тыс. рублей
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Средняя зарплата педагогического работника организаций общего образования составила 40,377 тыс. рублей за первые девять месяцев текущего года. Таковы итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2019 года, опубликованного на сайте ведомства в среду.

Согласно этим данным, наиболее высокие зарплаты зафиксированы у учителей Чукотского автономного округа (99 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО, 97,5 тыс.) и Москвы (97,2 тыс. рублей). При этом наиболее низкие зарплаты отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО): в Северной Осетии (21,9 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (22,1 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. рублей).

По итогам 2018 года средняя зарплата педагогических работников составила 38,4 тыс. рублей. Больше всех получали учителя Чукотки (93,1 тыс. рублей), Москвы (92,9 тыс.) и ЯНАО (90,6 тыс. руб.). Наиболее низкие зарплаты также фиксировались в СКФО: в Дагестане (20,9 тыс. рублей), в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 21,6 тыс. рублей), Карачаево-Черкессии (21,7 тыс. рублей) и Северной Осетии (21,9 тыс. рублей).

В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин назначил нового прокурора Смоленской области
Евгений Полонский, возглавлявший прокуратуру региона с 2012 года, был уволен по указу президента в связи с переходом в Генпрокуратуру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС