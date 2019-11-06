Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Средняя зарплата педагогического работника организаций общего образования составила 40,377 тыс. рублей за первые девять месяцев текущего года. Таковы итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-сентябрь 2019 года, опубликованного на сайте ведомства в среду.

Согласно этим данным, наиболее высокие зарплаты зафиксированы у учителей Чукотского автономного округа (99 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО, 97,5 тыс.) и Москвы (97,2 тыс. рублей). При этом наиболее низкие зарплаты отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО): в Северной Осетии (21,9 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (22,1 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (22,2 тыс. рублей).

По итогам 2018 года средняя зарплата педагогических работников составила 38,4 тыс. рублей. Больше всех получали учителя Чукотки (93,1 тыс. рублей), Москвы (92,9 тыс.) и ЯНАО (90,6 тыс. руб.). Наиболее низкие зарплаты также фиксировались в СКФО: в Дагестане (20,9 тыс. рублей), в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 21,6 тыс. рублей), Карачаево-Черкессии (21,7 тыс. рублей) и Северной Осетии (21,9 тыс. рублей).

В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.