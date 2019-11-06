Глава комитета Рады: на Украине за годы независимости убиты более 60 журналистов

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Более 60 журналистов на Украине были убиты с 1992 года, при этом большинство случаев остаются безнаказанными. Об этом в среду заявил глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич в ходе парламентских слушаний о физической безопасности журналистов.

"С 1992 года впервые убили журналиста Вадима Бойко. С 1993 по 2019 год убиты более 60 журналистов. Получается, что Украина только формально взяла курс на евроинтеграцию и принятие европейских ценностей. Сегодня случаи силового давления и нападения на журналистов, к сожалению, стали обычным явлением в нашей стране", - сказал он с трибуны Верховной рады.

При этом Шуфрич подчеркнул неэффективную работу правоохранительных органов по расследованию противоправных действий в отношении журналистов. "92% таких случаев остаются безнаказанными, только каждое 12-е дело доходит до суда, а подсудимые, как правило, после нанесения побоев, повреждения техники журналистов, выплачивают небольшой штраф в размере 1 тыс. гривен (около $40)", - сказал он. Шуфрич напомнил, что до сих пор остаются не расследованными убийство украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, который за несколько месяцев до трагедии говорил о получении угроз, убийство журналиста Павла Шеремета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Глава комитета Рады также подчеркнул, что международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в ежегодном индексе свободы СМИ в мире за 2019 год поместила Украину на 102-е место, что на одну ступень ниже по сравнению с прошлогодним показателем. В ходе слушаний выступила также глава представительства этой организации на Украине Оксана Романюк, которая акцентировала внимание на большом количестве случаев нападения на журналистов. По ее данным, только "с начала этого года на Украине зафиксировано 147 случаев физической агрессии в отношении журналистов".

В ходе парламентских слушаний запланированы также выступления представителей правоохранительных органов Украины. Подобные слушания, как подчеркнул глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко, можно считать историческим событием, так как они не проводились на Украине более 10 лет.