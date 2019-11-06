Васильева поддержала предложение РПЦ о введении спецкурса по русской культуре в школах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр просвещения России Ольга Васильева поддерживает предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о введении курса по русской культуре. По ее мнению, такой курс следует ввести в школах и вузах.

Открывая съезд Общества русской словесности в Фундаментальной библиотеке МГУ, патриарх Кирилл предложил организовать в российских школах "обобщающий культурологический курс". По его мнению, курс должен быть направлен на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и на противодействие "деструктивным моделям поведения" в интернете и социальных сетях. Курс мог бы преподаваться в школе в рамках уже существующих школьных предметов.

"Я благодарна, Ваше Святейшество, что наши шаги достаточно робкие Вы подытожили в своем выступлении, потому что я тоже глубоко убеждена, что это курс, который необходим. Причем он необходим не только школьникам, он необходим в высших учебных заведениях", - сказала Васильева на съезде.

Как отметила министр, курс должен формировать у каждого живущего в России "важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой".