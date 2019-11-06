Патриарх Кирилл предложил создать единый культурологический курс для школьников

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Обобщающий образовательный курс для формирования целостного представления о российской истории и культуре необходим российским школам. Такое мнение высказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II съезда Общества русской словесности (ОРС) в Фундаментальной библиотеке Московского госуниверситета.

"Отдельные аспекты общекультурного воспитания включены в ряд учебных предметов, но разобщенность их содержания не позволяет сформировать целостное представление о единстве культуры в нашей стране. <...> Я бы осмелился предложить совместно подумать о возможности иметь некий обобщающий культурологический курс для основной школы. <...> Должен быть какой-то стерженек в программе, вокруг которого формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории и культуры России", - сказал патриарх.

Он добавил, что при Обществе русской словесности было бы целесообразно сформировать рабочую группу по подготовке данного курса. Министр просвещения РФ Ольга Васильева, присутствующая на съезде, также отметила целесообразность создание такого курса.

"Весной мы с [министром культуры РФ] Владимиром Ростиславовичем [Мединским] предложили <...> культурный стандарт школьников. <…> Убеждена, что <...> это курс, который необходим. Причем он необходим не только школьникам, он необходим высшим учебным заведениям", - сказала она.

На съезде также были впервые вручены премии ОРС в номинациях "Лучший учитель русской словесности" в номинациях "За многолетний труд", "Молодому учителю", "За организацию внеклассной работы", "За сохранение русского языка и русской культуры".

ОРС ведет свою историю от Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским и прекратило работу в 1930 году. С 1992 года существовало воссозданное по инициативе академика Дмитрия Лихачева общество, которое в 2010 году было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее свою деятельность. Патриарх Кирилл возглавляет ОРС с момента его создания в 2016 году. Под его председательством состоялось учредительное собрание ОРС 9 марта 2016 года, и его первый съезд в мае того же года.