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Электронная версия Большой российской энциклопедии станет доступна весной 2021 года

Реализация проекта спланирована на 33 месяца

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пользователи получат доступ к электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ) весной 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в издательстве.

"Портал БРЭ находится в начальной стадии разработки - работы по его созданию начались с июля этого года. Сама реализация проекта спланирована на 33 месяца. Пользователи получат к порталу доступ весной 2021 года", - обозначили сроки в издательстве.

В данный момент идет работа по расширению и актуализации словника портала, причем включаются многие современные направления и даже отрасли знания, подчеркнули составители. "В целом редакция планирует увеличение количества слотов (многоуровневых комплексов статей справочного, универсального и отраслевого характера - прим. ТАСС) на 20 тыс. ежегодно", - добавили они.

С научным издательством БРЭ сотрудничают авторы, рецензенты, консультанты и редакторы по всем отраслям знания. Также функцией портала станет агрегирование информации из других достоверных источников, то есть создание единого информационного входа для пользователя с возможностью беспрепятственного перехода в библиотеки и архивы, а также доступ к научным материалам университетов и институтов РАН, других создателей и хранителей научно верифицированной информации, отметили в издательстве. Кроме того, портал готовит адаптированные под разный возраст и скоординированные с образовательными стандартами школьные версии.

На заседании Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет служить источником достоверной информации.

Тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Теги
Россия
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