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Организаторы полета разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета осуждены условно

В результате авиакатастрофы погибли три человека

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил супружескую пару к трем годам условного срока за организацию прогулочного полета на самолете для двух человек, в результате чего они и пилот погибли. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Приговором суда супругам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком на три года", - сообщила Марковская.

Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (по ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствие и суд установили, что супруги 27 мая 2017 года организовали для пары прогулочный полет на самолете в технически негодном состоянии и без действующего сертификата летной годности. Кроме того, пилот не имел действующего свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации. Во время полета самолет, выполняя воздушный маневр, столкнулся с землей вблизи деревни Татариново Можайского района Подмосковья и полностью сгорел. В результате его пассажиры, женщина 1990 года рождения и мужчина 1985 года рождения, а также пилот погибли на месте.

Как сообщила Марковская, с февраля 2018 года супруги скрывались от следствия, однако в августе того же года были задержаны.

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Россия
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