Союз журналистов России выступил против законопроекта о штрафах для иностранных СМИ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выступает против законопроекта о введении крупных штрафов для иностранных СМИ в случае их причастности к нарушениям избирательного законодательства. Об этом в среду журналистам сообщил глава СЖР Владимир Соловьев на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Союз журналистов всегда против каких-то жестких штрафов, против ограничения свободы слова, против всяческих ограничений, тем более иностранных СМИ, которым у нас непросто работать", - заявил Соловьев.

По его словам, Союз не стал бы поддерживать проект. "Мы не стали бы такие вещи поддерживать, не стали бы поддерживать какой-то зеркальный ответ за ограничения работы RT и зеркальный ответ против Deutsche Welle у нас", - отметил он.

Соловьев предложил бороться с нарушениями в рамках международных площадок. "Лучше бороться на международных площадках, чтобы пытаться эти ограничения как-то снять, но не давить в ответ на коллег. Мы против давления на коллег в любом варианте", - заключил он.

Ранее первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев сообщил, что законопроект о штрафах до 3,5 млн рублей для зарубежных СМИ за нарушения избирательного законодательства будет представлен профильному экспертно-консультативному совету фракции "Единая Россия".

Парламентарий подчеркнул, что речь идет о штрафах "только для зарубежных средств массовой информации". По словам Шхагошева, законопроект предусматривает штрафы до 3,5 млн рублей или 4% от годового оборота иностранного СМИ в случае нарушения им избирательного законодательства РФ.