Глава Союза журналистов ожидает запуск работы реестра фейков Роскомнадзора до конца года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев рассказал, что реестр фейков Роскомнадзора будет запущен до конца года.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство готово создать на своем сайте "открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков". В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию, и ее описание.

"Мы в ближайшее время сделаем баннер на сайте СЖР, и они (Роскомнадзор) особо злостных нарушителей будут на своем сайте публиковать, а через наш сайт можно будет посмотреть, кого они часто наказывают. Думаю, в декабре мы его запустим. Там почти все готово", - сказал Соловьев журналистам на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

При этом он уточнил, что СЖР только разместит ссылку на своем сайте, наполнением реестра будет заниматься ведомство.