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В Москве майор транспортной полиции при задержании пытался съесть 10 тыс. рублей взятки

По словам источника в правоохранительных органах, полицейский успел почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Майор транспортной полиции в Москве при задержании попытался съесть 10 тыс. рублей взятки с семечками. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во время задержания за мелкую взятку на станции Москва-Савеловская майор, старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино попытался съесть купюры в общей сумме 10 тыс. рублей. При этом он стал заедать деньги семечками из ящика своего рабочего стола", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, майор успел почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры. Еще четыре купюры по одной тысяче рублей остались целы.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, оперуполномоченный получил взятку в размере 10 тыс. рублей 1 ноября за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По ее словам, во время задержания подозреваемый "пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства", однако ему помешали.

В отношении майора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тыс. рублей), обвинение полицейскому пока не предъявлено.

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Россия
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