Призеры VK Hackathon разработали игру-квест в поддержку снежных барсов

Чтобы пройти квест и разгадать кодовое слово, пользователям приложения VK и их друзьям нужно сканировать QR-коды с зашифрованными символами. Игроки, которые первыми подберут уникальную комбинацию, получат призы от Всемирного фонда дикой природы (WWF). Помимо этого, в приложении можно узнать о программе WWF по защите снежных барсов и сделать пожертвование.

Команда разработчиков Сlick работала над этим проектом во время пятого VK Hackathon, который состоялся в сентябре. Прототип приложения стал победителем в номинации "Выбор ВКонтакте".