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Призеры VK Hackathon разработали игру-квест в поддержку снежных барсов

Приложение также позволяет узнать о программе WWF по защите этих животных и сделать пожертвование

Команда разработчиков Сlick создала на платформе VK Mini Apps игру-квест QR Game, посвященную защите снежных барсов. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте". 

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Чтобы пройти квест и разгадать кодовое слово, пользователям приложения VK и их друзьям нужно сканировать QR-коды с зашифрованными символами. Игроки, которые первыми подберут уникальную комбинацию, получат призы от Всемирного фонда дикой природы (WWF). Помимо этого, в приложении можно узнать о программе WWF по защите снежных барсов и сделать пожертвование.

Команда разработчиков Сlick работала над этим проектом во время пятого VK Hackathon, который состоялся в сентябре. Прототип приложения стал победителем в номинации "Выбор ВКонтакте".

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