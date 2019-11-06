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Умер последний в Крыму кавалер четырех медалей "За Отвагу"

Петру Олейнику было 95 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Последний в Крыму кавалер четырех медалей "За Отвагу" Петр Олейник, который участвовал в освобождении полуострова от немецко-фашистских захватчиков, умер в Симферополе на 96-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"С большой скорбью воспринял известие о кончине ветерана Великой Отечественной войны полковника в отставке Петра Афанасьевича Олейника. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Петра Афанасьевича, разделяю постигшее вас горе", - написал он.

Глава республики отметил, что Олейник принимал участие в освобождении Крыма, ряда европейских стран, был удостоен высоких боевых наград, в числе которых четыре медали "За отвагу" и орден Красной Звезды. Его имя высечено на стеле героев у Вечного огня в симферопольском парке имени Гагарина.

В Крымском республиканском союзе ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов ТАСС сообщили, что Олейник был последним ветераном Великой Отечественной в Крыму у кого имелось четыре медали "За Отвагу". В целом в республике проживает около 1 тыс. ветеранов - участников боевых действий в войне.

Медаль "За отвагу" - высшая медаль Советского Союза и одна из самых массовых отечественных боевых наград. Поскольку медалью "За отвагу" награждались за личный подвиг, в основном ее получал рядовой и сержантский состав, реже - младшие офицеры; старшие офицеры и генералитет практически не награждались. В отличие от других наград, которые могли выдаваться "за участие", медаль "За отвагу" вручалась исключительно за проявленную в бою храбрость, поэтому ее особенно ценили фронтовики.

8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую стратегическую наступательную операцию по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Первым из крымских городов в этот день был освобожден Армянск. 11 апреля был освобожден Джанкой, затем Керчь. 13 апреля советские войска освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля - Судак, 15 апреля - Алушту, а 16 апреля вышли к Севастополю, который освободили 9 мая 1944 года.

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