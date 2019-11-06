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Замглавы ФСИН сообщил, что для передачи наркотиков в колонии используют обезьян и голубей

Валерий Максименко подчеркнул, что существует также много других способов доставить наркотики в тюрьмы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Наркокурьеры используют разных животных для передачи наркотиков в места лишения свободы, в том числе обезьян. Об этом сообщил в среду заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

"Способов передачи [наркотиков] много. Если брать чисто животных, то это коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой живности", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам Максименко, пути доставки наркотиков в места лишения свободы - это большая проблема. "Это большая головная боль не только в России, но и во всем мире", - сказал он.

Ранее в пресс-бюро ФСИН сообщили, что сотрудники исправительной колонии № 10 в Татарстане после завершения следственных действий передали в приют кошку, которую преступники использовали для доставки наркотиков заключенным.

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Россия
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