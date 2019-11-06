Лавров указал на востребованность наращивания связей между молодежью РФ и стран Европы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Необходимость наращивания взаимодействия между представителями молодого поколения России и европейских стран ради укрепления взаимопонимания между народами трудно переоценить. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам и гостям международной встречи "Берлинский диалог: 15 лет Соглашению в области молодежного сотрудничества России и Германии - история успеха и перспективы". Текст распространен в среду на сайте МИД РФ.

"В текущих условиях в Европе трудно переоценить востребованность наращивания взаимодействия между представителями молодого поколения в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами, формирования устремленной в будущее межгосударственной повестки дня", - отметил министр в своем приветствии.

Глава МИД РФ указал на вклад в эти усилия посредством реализации соглашения между правительством России и правительством Германии в области молодежного сотрудничества. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность присутствующим здесь общественным деятелям России и Германии, - сказал Лавров. - Ваша работа, направленная на развитие народной дипломатии, упрочение атмосферы дружбы между гражданами двух стран, заслуживает уважения и поддержки".

Глава российского дипведомства выразил уверенность в том, что предстоящие дискуссии будут результативными, позволят запустить перспективные совместные проекты и послужат дальнейшему расширению российско-германских гуманитарных обменов. Кроме того, Лавров пожелал участникам успеха и всего наилучшего.