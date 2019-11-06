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В Ингушетии трудоустроили на руководящие должности победителей первого кадрового конкурса

В конкурсе приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап

МАГАС, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии трудоустроили на руководящие должности шестерых победителей первого республиканского кадрового конкурса "Ингушетия. Курс на обновление", который был запущен в августе 2019 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Сегодня глава региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении в структуры органов государственной власти республики финалистов кадрового конкурса "Ингушетия. Курс на обновление", - говорится в сообщении.

Как сообщается, трудоустроены первые шестеро финалистов конкурса. "Анзор Мархиев назначен председателем комитета по делам молодежи, Муса Гагиев - начальником управления по профилактике коррупционных и иных нарушений администрации главы и правительства Ингушетии, Али Гелисханов назначен на должность заместителя министра транспорта, связи и энергетики, Арсамак Аушев - в управление делами главы региона, Ваха Гадаборшев - в комитет по туризму Ингушетии, Ибрагим Цороев - на должность помощника первого заместителя премьера республики", - уточнили в пресс-службе.

Кадровый конкурс "Ингушетия. Курс на обновление" проводился под эгидой РАНХиГС, он стартовал 30 августа, итоги проекта были подведены 18 октября. В конкурсе приняли участие 3700 человек, по балльной системе заочного этапа из них были отобраны 60 финалистов, которые прошли в очный этап. На завершительном очном этапе было отобрано 20 финалистов, все они будут трудоустроены на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

В Ингушетии отмечается самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России: на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по стране показатель 0,5. Таковы данные Роструда по основным показателям деятельности органов служб занятости.

Теги
Северный КавказИнгушетияСКФО
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