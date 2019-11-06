HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве

Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции. Рекламный ролик опубликован на странице канала в YouTube.

Герои видео - студенты. Ролик показывает ситуации, в которых соседи по общежитию могут помешать смотреть сериалы, и как такая коробка помогает их избежать.

Чтобы получить HBO Box, нужно принять участие в конкурсе. Ссылка на розыгрыш есть в описании ролика. Однако, согласно его правилам, участником может быть только совершеннолетний студент из США. В числе призов также, в частности, есть AirPods, футболка с логотипом HBO и стикеры. Последний день розыгрыша - 7 ноября.