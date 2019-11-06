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HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве

"Устройство" нельзя купить. Чтобы получить его, нужно принять участие в розыгрыше, который проводится среди американских студентов
' HBO/YouTube'

Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции. Рекламный ролик опубликован на странице канала в YouTube.

Герои видео - студенты. Ролик показывает ситуации, в которых соседи по общежитию могут помешать смотреть сериалы, и как такая коробка помогает их избежать. 

Чтобы получить HBO Box, нужно принять участие в конкурсе. Ссылка на розыгрыш есть в описании ролика. Однако, согласно его правилам, участником может быть только совершеннолетний студент из США. В числе призов также, в частности, есть AirPods, футболка с логотипом HBO и стикеры. Последний день розыгрыша - 7 ноября. 

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