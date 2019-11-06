Глава ФСИН поручил создать единый перечень болезней для освобождения из СИЗО и колоний

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Директор ФСИН России Александр Калашников поручил подготовить единый перечень заболеваний, препятствующих нахождению в СИЗО и колониях. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, уже в первые три дня работы в новой должности Калашников спросил, почему два действующих постановления правительства - об освобождении человека из СИЗО и из мест лишения свободы в связи с наличием тяжких заболеваний - содержат разные перечни заболеваний. "В одном перечне на 20 болезней меньше. [Получается], находиться в СИЗО с этими болезнями можно, а в колонии нельзя и наоборот?" - сообщил Максименко.

"Директор задал этот вопрос. Сейчас принято решение: дано указание директора, что мы готовим новый перечень. Он будет единый для всех, кто находится в местах лишения свободы, и для тюрьмы, и для колонии, и для СИЗО", - сказал Максименко. По его словам, предполагается унифицировать перечень заболеваний, которые препятствуют нахождению в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В феврале 2004 года было принято постановление правительства РФ "О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью", которое позволяет освобождать осужденного, чей приговор вступил в силу, от наказания в местах лишения свободы при наличии тяжелых (прежде всего смертельных) заболеваний. В январе 2011 года было принято аналогичное постановление правительства РФ "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", которое касается лиц, которым еще не вынесен приговор. Первое постановление дополнялось трижды (пополнялся список тяжких заболеваний), второе дополнялось один раз.

Ранее во ФСИН обращали внимание, что не охваченными постановлениями оказывались те, кому приговор уже вынесен (то есть они переставали быть подозреваемыми и обвиняемыми и не подпадали под действие постановления 2011 года), но еще не вступил в силу (люди не подпадал и под другое постановление). По данным ФСИН, нередки случаи, когда один и тот же человек дважды проходил медосвидетельствование на наличие тяжкого заболевания: сперва по одному, потом по второму постановлению.

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