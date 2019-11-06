Минкультуры поддержит инициативу создания единого культурологического курса для школьников

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минкультуры РФ поддержит идею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о создании обобщающего образовательного курса для формирования целостного представления о российской истории и культуре у школьников. Об этом сообщила в среду замглавы министерства Ольга Ярилова на пленарном заседании II съезда Общества русской словесности (ОРС) в Фундаментальной библиотеке Московского госуниверситета им. Ломоносова.

"Очень актуальна и своевременна идея о введении в школьную программу культурологического предмета. Очень важно, что эта инициатива прозвучала из уст патриарха, духовного лидера нашей страны. Минкультуры будет способствовать Обществу русской словесности в этой важной миссии. Мы, конечно же, войдем в состав рабочей группы и сделаем все от нас зависящее", - сказала она.

Патриарх отметил, что при Обществе русской словесности было бы целесообразно сформировать рабочую группу по подготовке обобщающего культурологического курса для школьников. Министр просвещения РФ Ольга Васильева, присутствующая на съезде, также отметила целесообразность создания такого курса.

ОРС ведет свою историю от Общества любителей российской словесности при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским и прекратило работу в 1930 году. С 1992 года существовало воссозданное по инициативе академика Дмитрия Лихачева общество, которое в 2010 году было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее свою деятельность. Патриарх Кирилл возглавляет ОРС с момента его создания в 2016 году. Под его председательством состоялось учредительное собрание ОРС 9 марта 2016 года, и его первый съезд в мае того же года.