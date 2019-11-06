Украинская оппозиция поблагодарила ветеранов войны за освобождение Киева от фашистов

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выразила искреннюю благодарность всем, кто не щадя своей жизни сражался за освобождение Киева от фашистских захватчиков. С таким заявлением эта парламентская партия обратилась в среду в связи с 76-й годовщиной освобождения украинской столицы от "коричневой чумы" в годы Великой Отечественной войны.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет всех украинских граждан, всех киевлян с Днем освобождения Киева. В этот день 76 лет назад благодаря героизму и самоотверженности воинов-освободителей фашистские захватчики были изгнаны из столицы Украины города-героя Киева", - сказано в поздравлении.

Оппозиционеры выразили "искреннюю благодарность всем, кто не щадя своей жизни сражался за наш любимый город - сердце Украины. Помнить о павших и отдать дань уважения живым - наш священный долг". "Оппозиционная платформа - За жизнь" заверила, что будет до конца отстаивать право украинского народа - победителя на правдивую историческую память. "Мы не допустим, чтобы в угоду идеологическим догмам "не помнящих родства" политиков был предан забвению героизм наших отцов и дедов. Мы не позволим, чтобы на украинской земле вновь прижились человеконенавистнические идеи. Трагедия не должна повториться!" - заверили оппозиционеры.

Они пообещали добиться, чтобы "честь и достоинство, социальные права и привилегии украинских ветеранов, воинов-освободителей и детей войны были гарантированы и защищены". "Те, кто боролся с фашизмом и отстраивал страну, не должны жить в бедности. Власть не имеет права закрывать глаза на снос памятников тем, кто освобождал Украину и поднимал украинскую экономику из пепла. Это позор для государства", - отмечает "Оппозиционная платформа".

Поздравил жителей Киева с годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. "В этот день 1943 года столица нашего государства - Киев - была освобождена от фашистских захватчиков. Эта победа досталась ценой больших потерь и страданий, но она принесла свободу и вернула киевлянам родной город. Помним и благодарим!" - написал Разумков на своей странице в Facebook.

6 ноября 1943 года Красная армия после продолжительных боев выбила фашистов из столицы. Город был оккупирован 778 дней. Но эту дату власти страны не отмечают официально. Более того, памятник герою-освободителю, командующему войсками 1-го Украинского фронта Николаю Ватутину приходится спасать уже от агрессии украинских радикалов.

Под командованием Ватутина 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Причиной смерти генерала стало нападение украинских националистов из УПА (запрещенная в РФ организация), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений 15 апреля 1944 года Ватутин скончался.