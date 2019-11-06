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Дагестанский проект "100 школ" вошел в тройку лучших практик по итогам конкурса АСИ

В общественной оценке приняли участие 380 практик из 77 регионов страны

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Проект "100 школ", по которому в Дагестане с 2018 года проводится реконструкция общеобразовательных учреждений с привлечением средств регионального бюджета, а также частного финансирования, вошел в тройку лучших практик российских регионов по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в среду в пресс-службе республиканского молодежного центра занятости "Успех".

"По итогам голосования, которое прошло на специализированной крауд-платформе, дагестанский проект "100 школ" вошел в тройку в номинации "Социальное благополучие". <…> Первым стал проект по финансовой поддержке работников бюджетной сферы из Краснодарского края, третьим - проект "На языке искусства" из Нижегородской области. Дагестанский проект стал вторым", - говорится в сообщении.

Победители Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России, организованный АСИ, были выбраны всеобщим голосованием. "В общественной оценке приняли участие 380 практик из 77 регионов страны", - уточнили в пресс-службе.

Программа "100 школ" стартовала в Дагестане в 2018 году по инициативе главы республики Владимира Васильева. В прошлом году в рамках программы было отремонтировано 117 учебных заведений. В 2019 году программа получила название "150" школ, до конца года планируется реконструировать 200 учебных заведений. В октябре в пресс-службе главы республики сообщили, что проект планируется продолжить и в 2020 году, о своем намерении принять в нем участие заявили уже свыше 100 спонсоров.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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