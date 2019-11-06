Захарова заявила, что встреча с представителем Deutsche Welle задокументирована

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Встреча руководителя пресс-центра МИД РФ с представителем московского офиса Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

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"Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована. Я знала, что это будет сюрприз для Deutsche Welle, но мы готовы", - сказала Захарова, комментируя слова представителя Deutsche Welle, пытавшегося опровергнуть заявление министра.

По словам Лаврова, представитель Deutsche Welle признал, что телеканал действовал некорректно при освещении летних несанкционированных протестов в Москве.