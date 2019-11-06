На фестивале в Саратове покажут фильмы, снятые детьми со всей России

САРАТОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Открытие фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль" состоялось в среду в Саратове, в конкурсе примут участие дети и подростки со всей России, они представят свои киноработы и смогут лично познакомиться с выдающимися актерами и режиссерами, сообщила ТАСС художественный руководитель фестиваля "Киновертикаль 2019" Ирина Шатылко.

"В этом году в Саратов прибыли творческие делегации из 11 регионов страны, в том числе из Оренбурга, Республики Татарстан, Свердловской, Волгоградской, Томской и других областей. Всего в фестивале примут участие около 300 киноавторов и более 2500 зрителей", - сказала собеседница агентства.

В рамках фестиваля на главной пешеходной улице города - Волжской - состоялось открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну. Актер приобрел известность благодаря роли в картине Андрея Тарковского "Андрей Рублев", также снимался в картинах "Восхождение", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сталкер" и других. Анатолий Солоницын прожил несколько лет со своей семьей в Саратове, здесь была родина его матери.

Как рассказали ТАСС в министерстве культуры региона, главная цель конкурса - повысить интерес у детей к творчеству, дать им возможность пообщаться друг с другом, учителями, актерами, режиссерами. Судить фестиваль традиционно будут как мэтры кино, так и их начинающие коллеги. Для этого создано детско-юношеское жюри, в которое вошли победители прошлых лет. Традиционно, участники смогут встретиться главной легендой отечественной мультипликации, президентом фестиваля и обладателем пяти премий "Ника" Гарри Бардиным.

В этом году "Киновертикаль" проходит в городе уже в шестой раз, фестиваль посвящен памяти еще одного знаменитого саратовца - народного артиста СССР Олега Янковского, который здесь учился и работал. В этом году исполнилось десять лет со момента его кончины. "Участники фестиваля смогут посетить специальные показы гости и посмотреть фильмы с участием Олега Янковского", - пояснила Шатылко.

Открытый фестиваль-конкурс "Киновертикаль" в этом году пройдет в Саратове в шестой раз. Фестиваль призван способствовать развитию российского кино и творческого потенциала молодежи. Торжественное закрытие фестиваля состоится 8 ноября.