Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На фестивале в Саратове покажут фильмы, снятые детьми со всей России

В мероприятии примут участие около 300 киноавторов и более 2500 зрителей

САРАТОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Открытие фестиваля-конкурса детского и юношеского кино "Киновертикаль" состоялось в среду в Саратове, в конкурсе примут участие дети и подростки со всей России, они представят свои киноработы и смогут лично познакомиться с выдающимися актерами и режиссерами, сообщила ТАСС художественный руководитель фестиваля "Киновертикаль 2019" Ирина Шатылко.

"В этом году в Саратов прибыли творческие делегации из 11 регионов страны, в том числе из Оренбурга, Республики Татарстан, Свердловской, Волгоградской, Томской и других областей. Всего в фестивале примут участие около 300 киноавторов и более 2500 зрителей", - сказала собеседница агентства.

В рамках фестиваля на главной пешеходной улице города - Волжской - состоялось открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну. Актер приобрел известность благодаря роли в картине Андрея Тарковского "Андрей Рублев", также снимался в картинах "Восхождение", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сталкер" и других. Анатолий Солоницын прожил несколько лет со своей семьей в Саратове, здесь была родина его матери.

Как рассказали ТАСС в министерстве культуры региона, главная цель конкурса - повысить интерес у детей к творчеству, дать им возможность пообщаться друг с другом, учителями, актерами, режиссерами. Судить фестиваль традиционно будут как мэтры кино, так и их начинающие коллеги. Для этого создано детско-юношеское жюри, в которое вошли победители прошлых лет. Традиционно, участники смогут встретиться главной легендой отечественной мультипликации, президентом фестиваля и обладателем пяти премий "Ника" Гарри Бардиным.

В этом году "Киновертикаль" проходит в городе уже в шестой раз, фестиваль посвящен памяти еще одного знаменитого саратовца - народного артиста СССР Олега Янковского, который здесь учился и работал. В этом году исполнилось десять лет со момента его кончины. "Участники фестиваля смогут посетить специальные показы гости и посмотреть фильмы с участием Олега Янковского", - пояснила Шатылко.

Открытый фестиваль-конкурс "Киновертикаль" в этом году пройдет в Саратове в шестой раз. Фестиваль призван способствовать развитию российского кино и творческого потенциала молодежи. Торжественное закрытие фестиваля состоится 8 ноября.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
В Москве майор транспортной полиции при задержании пытался съесть 10 тыс. рублей взятки
По словам источника в правоохранительных органах, полицейский успел почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС