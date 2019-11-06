Туристический ретротрамвай вышел на маршрут в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Регулярный туристический маршрут ретротрамвая открыли в среду в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора города Олега Маркова. Для перевозки пассажиров создали аналог легендарного вагона "Американка", который эксплуатировался в городе в довоенное время, в годы блокады и после войны - до 1979 года.

"Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе - это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретротрамвай будет проходить через шесть мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут. Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами", - приводят в сообщении слова Маркова.

Пассажиры трамвая смогут увидеть легендарный крейсер "Аврора", Михайловский замок, Петропавловскую крепость, а также Ленинградский зоопарк, Марсово поле и Летний сад.

Отмечается, что, несмотря на сохранение исторического облика, внутри трамвай оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi. В создании ретротрамвая и туристического маршрута принимали участие строительная служба предприятия "Горэлектротранс" и комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Туристический трамвай будет осуществлять четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского Острова в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Его маршрут проходит по Тучкову мосту, Кронверкскому проспекту Петроградской Стороны, Литейному мосту, Садовой улице, Троицкому мосту и 1-й Кадетской линии Васильевского острова. С запуском этого маршрута возобновилось регулярное трамвайное движение на Литейном проспекте.

Согласно данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2018 году город посетили 8,2 млн туристов, из них иностранных - 3,9 млн человек.