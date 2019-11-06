Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туристический ретротрамвай вышел на маршрут в Санкт-Петербурге

Для перевозки пассажиров создали аналог легендарного вагона "Американка", который эксплуатировался в городе в довоенное время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Регулярный туристический маршрут ретротрамвая открыли в среду в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора города Олега Маркова. Для перевозки пассажиров создали аналог легендарного вагона "Американка", который эксплуатировался в городе в довоенное время, в годы блокады и после войны - до 1979 года.

"Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе - это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретротрамвай будет проходить через шесть мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут. Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами", - приводят в сообщении слова Маркова.

Пассажиры трамвая смогут увидеть легендарный крейсер "Аврора", Михайловский замок, Петропавловскую крепость, а также Ленинградский зоопарк, Марсово поле и Летний сад.

Отмечается, что, несмотря на сохранение исторического облика, внутри трамвай оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi. В создании ретротрамвая и туристического маршрута принимали участие строительная служба предприятия "Горэлектротранс" и комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Туристический трамвай будет осуществлять четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского Острова в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00. Его маршрут проходит по Тучкову мосту, Кронверкскому проспекту Петроградской Стороны, Литейному мосту, Садовой улице, Троицкому мосту и 1-й Кадетской линии Васильевского острова. С запуском этого маршрута возобновилось регулярное трамвайное движение на Литейном проспекте.

Согласно данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2018 году город посетили 8,2 млн туристов, из них иностранных - 3,9 млн человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Москве майор транспортной полиции при задержании пытался съесть 10 тыс. рублей взятки
По словам источника в правоохранительных органах, полицейский успел почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС