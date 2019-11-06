Двенадцатиметровый кит заплыл в старый порт Валенсии

МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. Крупный финвал (кит семейства полосатиковых) длиной около 12 м был замечен в старой гавани Валенсии (Marina de Valencia) - города, расположенного на восточном побережье Испании. Как сообщила газета El Mundo, это первый случай, когда кит заплыл в портовую зону Валенсии.

По данным издания, речь идет о молодой особи. Млекопитающее заметили моряки, которые потом помогли животному выплыть в открытое море. Видео, запечатлевшее кита, было опубликовано на странице порта в Twitter и быстро разлетелось по испанским СМИ и социальным сетям.