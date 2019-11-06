Двенадцатиметровый кит заплыл в старый порт Валенсии

МАДРИД, 6 ноября. /ТАСС/. Крупный финвал (кит семейства полосатиковых) длиной около 12 м был замечен в старой гавани Валенсии (Marina de Valencia) - города, расположенного на восточном побережье Испании. Как сообщила газета El Mundo, это первый случай, когда кит заплыл в портовую зону Валенсии.
По данным издания, речь идет о молодой особи. Млекопитающее заметили моряки, которые потом помогли животному выплыть в открытое море. Видео, запечатлевшее кита, было опубликовано на странице порта в Twitter и быстро разлетелось по испанским СМИ и социальным сетям.
▶ Avistan una ballena de 12 metros en la dársena interior del Puerto de Valencia https://t.co/rEuk6fD4Tf pic.twitter.com/biBj0V9zhj— El Mundo CValenciana (@elmundocv) November 6, 2019
Финвал (Balaenoptera physalus - лат.) является вторым по величине животным на планете после синего кита; они обитают во всех океанах. Крупные особи могут достигать в длину 27 м и весить около 80 тонн. По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), финвалы находятся на грани исчезновения. Сегодня в мире насчитывается 50-90 тыс. особей.
В начале октября неподалеку от Лондона в Темзе был замечен пятиметровый горбатый кит. Несмотря на то, что млекопитающие этого вида ежегодно преодолевают путь в тысячи километров от Арктики до тропических вод, их появление в Темзе - крайне редкое явление. Как отмечают экологи, это связано с улучшением качества воды в реке, куда стали заходить самые разные животные в поисках пропитания и мест размножения.