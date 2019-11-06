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Обвиняемый в нападении на полицейского на акции 27 июля Малышевский вину в суде не признал

Эдуард Малышевский, находясь внутри автозака, выбил стекло, которое упало на голову и плечо сотруднику полиции
Эдуард Малышевский Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Эдуард Малышевский
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эдуард Малышевский, обвиняемый в нападении на полицейского на несанкционированной акции 27 июля в Москве, свою вину не признал. Об этом передает корресподент ТАСС из Тверского суда Москвы, где начался процесс по делу.

"Свою вину не признаю. Да, я разбил стекло в автобусе, но умысла причинить вред не было", - сказал он.

Как следует из обвинительного заключения, Малышевский был задержан на Тверской улице и помещен в автозак, находясь внутри он выбил стекло, которое упало на голову и плечо сотруднику полиции. Малышевский в настоящее время находится под стражей.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по статьям 318 и 212 ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Участие в массовых беспорядках") УК РФ. Были арестованы более 10 человек, в отношении некоторых из них вынесены приговоры.

14 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании новых фигурантов дела о беспорядках на несанкционированной акции 27 июля: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова. Позднее стало известно о задержании Александра Мыльникова и Эдуарда Малышевского. Мыльников находится под домашним арестом, остальные заключены под стражу.

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