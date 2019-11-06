Эксперт: для оздоровления реки Терек нужна межгосударственная программа

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Оздоровление реки Терек, которая берет начало в Грузии и протекает по шести регионам России, требует проработку соответствующей программы на межгосударственном уровне. Такое мнение выразил ТАСС доцент кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Аубекир Хатухов.

Как сообщал в сентябре замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, Минстрой совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. Сейчас в России действует федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Его ключевая цель - сокращение втрое загрязненных стоков в реку до 2024 года. Для этого в регионах будут создаваться современные очистные сооружения.

"Бассейн Терека охватывает ряд территорий, это транзитная река, она начинается в Грузии, там ее исток. То есть вопрос по ее оздоровлению должен решаться не одним субъектом, должна быть отдельная программа, которая будет охватывать межгосударственные территории, соглашения должны быть", - сказал собеседник агентства.

Ученый подчеркнул, что основными факторами, ухудшающими состояние реки, являются загрязнения от предприятий цветной металлургии, отжившие свой срок очистные сооружения и бытовой мусор. "Предприятия цветной металлургии - это самые опасные загрязнители. Очистные сооружения исчерпали ресурсы, на их модернизацию, замену вроде как нет средств. Кроме того, бытовое влияние, мусор, но с этим, думаю, уже можно справиться на уровне местных администраций", - отметил собеседник агентства.

Хатухов добавил, что если государственная программа будет принята, то регионы Северного Кавказа, где протекает Терек (Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Чечня, Ингушетия и Дагестан), включатся в работу, в том числе и научное сообщество. Река Терек, по мнению эколога, одна из самых загрязненных в СКФО.

Как подчеркнул собеседник агентства, оздоровление Терека повлияет также на уловы рыбы и ее качество. "Промышленного рыболовства нет, но есть любительское рыболовство, и сейчас определенная часть населения этим занята, и если будет реализована программа, то улучшится состояние ихтиофауны, уловы увеличатся. Если вода будет чистая, то все это будет определять и качество природной среды, а от этого зависит качество жизни и здоровья", - добавил он.