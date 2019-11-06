В Мурманской области начал работу проект "Культурный марафон"

ТАСС, 6 ноября. Образовательный проект "Культурный марафон" в среду начал работу на базе детского технопарка "Кванториум" в Мурманской области. Власти региона рассчитывают, что участие школьников в проекте позволит повысить их компетенции в сфере цифровых технологий, сообщила ТАСС в среду и.о. министра образования и науки области Татьяна Ларина.

"Сегодня даем официальный старт площадке. Это культурно-образовательный марафон, он впервые проводится в Мурманской области совместно с Министерством культуры РФ, Министерством просвещения РФ. Школьники будут знакомиться с различными видами искусств, с архитектурой, музыкой. Дети осваивают новые формы, которые сейчас активно развиваются и связаны с цифровизацией образования, которые развивают кругозор наших обучающихся и повышают уровень образования", - сказала Ларина.

Она уточнила, что марафон продлится до 14 ноября. "Будут созданы специальные обучающие курсы, новые сценарии инновационных уроков. Ребята смогут пройти онлайн-тесты и по итогам могут получить грамоты. Мы предполагаем, что охват составит не менее 200 человек", - добавила Ларина.

По данным пресс-службы регионального правительства, "Культурный марафон" состоит из специальных авторских тестов, заданий и сценариев уроков, которые посвящены кино, архитектуре, театру и музыке. Принять участие в проекте могут школьники 1-11 классов, а также классные руководители, учителя начальных классов, музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры и методисты. Во время марафона для школьников проведут мультимедийное тестирование, для участия необходимо зарегистрироваться на портале "Яндекс.Учебник".