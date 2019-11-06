В Адыгее впервые открыли диализный центр на принципах государственно-частного партнерства

МАЙКОП, 6 ноября. /ТАСС/. Первый диализный центр на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) открылся в Майкопе. Инвестиции в его создание составили 51,5 млн рублей, сообщил ТАСС министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

"Мы открыли первый в республике диализный центр на условиях государственно-частного партнерства. Инвестиции в проект компании "Ринал-сервис" составили 51,5 млн рублей. В диализном отделении установлены 11 аппаратов "искусственная почка" премиум-класса, которые на Юге России представлены пока только в Адыгее", - сказал он.

В республике есть два частных диализных центра - в Майкопе и Адыгейске. Новый медцентр на условиях ГЧП открыт на территории Адыгейской республиканской больницы, что позволит 30% от стоимости услуги оставлять лечебному учреждению. По условиям соглашения через пять лет все аппараты передадут больнице безвозмездно, уточнил министр.

"Открытие центра на территории многопрофильной больницы, где функционирует нефрологическое отделение, очень удобно. Зачастую сложным пациентам диализного центра требуется консультация смежных специалистов, в частности, кардиолога, хирурга. Пациенты центра смогут получать консультации ведущих специалистов республики, работающих в республиканской больнице", - пояснил Меретуков.

В последние годы число пациентов, нуждающихся в диализном лечении, выросло до 160 человек.