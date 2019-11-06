Ульяновские чиновники пройдут стажировку в селах для поиска путей развития этих территорий

УЛЬЯНОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Члены правительства Ульяновской области во второй половине ноября отправятся на стажировку в муниципалитеты, чтобы выработать предложения по развитию сельских территорий. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В регионе разрабатывается программа стажировки членов правительства в муниципальных образованиях, она продлится в течение недели. По итогам члены правительства выработают предложения по развитию муниципальных образований Ульяновской области", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы правительства, каждый день недели будет посвящен определенным проблемам в социальной сфере, сфере экономики, культуры, образования, благоустройства, а также развития малого и среднего предпринимательства.

Стажировка начнется во второй половине ноября. С инициативой организовать выезды чиновников в районы выступил губернатор области Сергей Морозов.