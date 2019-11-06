Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Система учета народов Севера на Ямале станет примером для реестра коренных народов России

Эта система работает в регионе с 2016 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Единый перечень коренных малочисленных народов России создадут по примеру системы учета коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, который работает в регионе с 2016 года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера правительства ЯНАО Роман Пикун в среду.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание единого перечня коренных малочисленных народов РФ. Включение в такой перечень позволит избежать злоупотреблений в сфере господдержки представителей коренных малочисленных народов.

"При подготовке этого законопроекта к нам приезжали сотрудники Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), смотрели, как у нас построена система учета коренных малочисленных народов Севера. Сказали, что будут применять наши технологические решения при создании федерального реестра, мы всегда готовы им помочь", - сказал Пикун.

По его словам, в ямальской системе содержится информация о гражданине, о численности его семьи и льготах, которые ему полагаются.

"Эту систему мы ведем, чтобы человек мог без лишней волокиты получить социальную поддержку. Что-то подобное в итоге будет создано на федеральном уровне, когда этот закон будет принят. Этот закон позволит коренному населению получать охотничий билет, льготы по рыболовству для собственных нужд. Если человек внесен в реестр, значит, он автоматически имеет права на эти льготы и обратившись в какой-то орган, он спокойно сможет через систему Госуслуг получить услугу или льготу", - добавил Пикун.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов РФ, которые проживают в 35 регионах, составила 316 тыс. Из них 260 тыс. относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Новое отделение диализа в Адыгее обеспечит пациентов высокотехнологичной помощью
В медицинском учреждении установили 11 аппаратов "искусственная почка" премиального класса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС