Система учета народов Севера на Ямале станет примером для реестра коренных народов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Единый перечень коренных малочисленных народов России создадут по примеру системы учета коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, который работает в регионе с 2016 года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера правительства ЯНАО Роман Пикун в среду.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий создание единого перечня коренных малочисленных народов РФ. Включение в такой перечень позволит избежать злоупотреблений в сфере господдержки представителей коренных малочисленных народов.

"При подготовке этого законопроекта к нам приезжали сотрудники Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), смотрели, как у нас построена система учета коренных малочисленных народов Севера. Сказали, что будут применять наши технологические решения при создании федерального реестра, мы всегда готовы им помочь", - сказал Пикун.

По его словам, в ямальской системе содержится информация о гражданине, о численности его семьи и льготах, которые ему полагаются.

"Эту систему мы ведем, чтобы человек мог без лишней волокиты получить социальную поддержку. Что-то подобное в итоге будет создано на федеральном уровне, когда этот закон будет принят. Этот закон позволит коренному населению получать охотничий билет, льготы по рыболовству для собственных нужд. Если человек внесен в реестр, значит, он автоматически имеет права на эти льготы и обратившись в какой-то орган, он спокойно сможет через систему Госуслуг получить услугу или льготу", - добавил Пикун.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов РФ, которые проживают в 35 регионах, составила 316 тыс. Из них 260 тыс. относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока.