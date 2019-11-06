Президент Эстонии призвала правящую коалицию перевести все образование на эстонский

РИГА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочарована тем, что правительственная коалиция в Эстонии до сих пор не перевела всю систему образования в стране на эстонский язык. Об этом она заявила в среду в интервью Латвийскому телевидению.

"Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших не перевела систему образования полностью на эстонский язык, - сказала она. - То же самое касается детских садов".

Она считает нормальной обеспокоенность по поводу судьбы эстонского языка в Эстонии.

"Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка, - сказала она. - Будут ли люди изучать этот язык, даже если они здесь живут? Если обучение в школах ведется только на вашем языке, который является единственным официальным в государстве, и это как ваша, так и наша страна, то такие опасения не возникнут. Если вы посмотрите на это с точки зрения прав человека, то мы, как развитая европейская страна, должны предоставить всем людям, которые здесь живут, равные возможности для интеграции в наше общество".

"Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском, - добавила Кальюлайд. - Если мы сможем уважать права всех людей, которые законно перебрались в Эстонию, это также уменьшит нашу обеспокоенность тем, что произойдет с эстонским языком и культурой. Этого будет достаточно".

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.