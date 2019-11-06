Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Эстонии призвала правящую коалицию перевести все образование на эстонский

В стране действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке. В них обучаются более 20% всех школьников Эстонии

РИГА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд разочарована тем, что правительственная коалиция в Эстонии до сих пор не перевела всю систему образования в стране на эстонский язык. Об этом она заявила в среду в интервью Латвийскому телевидению.

"Я немного разочарована, что эта коалиция, которая, пожалуй, самая националистическая, если можно так сказать, или самая патриотичная из когда-либо существовавших не перевела систему образования полностью на эстонский язык, - сказала она. - То же самое касается детских садов".

Она считает нормальной обеспокоенность по поводу судьбы эстонского языка в Эстонии.

"Нормально, когда маленькие страны обеспокоены развитием своего языка, - сказала она. - Будут ли люди изучать этот язык, даже если они здесь живут? Если обучение в школах ведется только на вашем языке, который является единственным официальным в государстве, и это как ваша, так и наша страна, то такие опасения не возникнут. Если вы посмотрите на это с точки зрения прав человека, то мы, как развитая европейская страна, должны предоставить всем людям, которые здесь живут, равные возможности для интеграции в наше общество".

"Поэтому мы обязаны обеспечить каждого ребенка, начинающего обучение в Эстонии, возможностью учиться на эстонском, - добавила Кальюлайд. - Если мы сможем уважать права всех людей, которые законно перебрались в Эстонию, это также уменьшит нашу обеспокоенность тем, что произойдет с эстонским языком и культурой. Этого будет достаточно".

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.

Теги
ЭстонияКальюлайд, Керсти
Реклама на ТАСС
Новое отделение диализа в Адыгее обеспечит пациентов высокотехнологичной помощью
В медицинском учреждении установили 11 аппаратов "искусственная почка" премиального класса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС