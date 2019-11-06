Фонд Кадырова закупил переносные флюорографические комплексы для больниц Чечни

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупил для медучреждений Чечни 14 переносных и три стационарных цифровых флюорографических комплекса, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

"Медорганизации Чечни получили новейшие цифровые флюорографические комплексы - 14 мобильных и три стационарных комплекса от регионального общественного фонда им. А. А. Кадырова после обращения министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова к президенту фонда Аймани Кадыровой", - говорится в сообщении.

Новые комплексы были распределены по медицинским организациям в среду в Республиканском центре фтизиопульмонологии.

"Наличие в арсенале медицинских учреждений Чечни современного усовершенствованного флюорографического оборудования позволит охватить качественным обследованием легких большую часть населения, что позволит на ранней стадии диагностировать онкологические, туберкулезные патологии и другие специфические заболевания. Переносные цифровые комплексы дают возможность мобильного перемещения в любое учреждение для оперативного проведения рентгеновского и флюорографического обследования. Это особенно актуально для отдаленных и труднодоступных районов", - передает пресс-служба слова замминистра здравоохранения региона Алама Гадаева.

Также в ближайшее время планируется открытие в республике центра экспертной диагностики патологий органов грудной клетки с использованием искусственного интеллекта. В этот центр будут поступать все снимки, сделанные в первичных медучреждениях.