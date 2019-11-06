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Выставка "АРТ-Мастерская XXI" открылась в Ставрополе

Она проработает до 24 ноября, после чего отправится в Москву

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Выставка Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI" открылась в среду в Ставрополе. На ней представлены картины, скульптуры, графика молодых отечественных художников, сообщили ТАСС в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств.

"Сегодня у нас проходит открытие передвижного выставочного проекта "АРТ-Мастерская XXI". Будут представлены работы молодых российских художников, которые созданы в рамках Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI", - сказали в музее.

По данным пресс-службы музея, для участия в проекте кураторы отобрали 85 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. "Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. По итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены работы, которые вошли в выставку под общим названием "Природа бинарности". Это более чем 140 произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), а также инсталляция, арт-фото и цифровое искусство", - отмечается в сообщении.

На выставке представлены картины художников из разных регионов России, в том числе студентов и выпускников художественных вузов и училищ, а также членов творческих союзов страны и самостоятельных авторов. Свои работы также демонстрируют руководители мастерских и профессиональные художники. Выставка уже побывала в Петербурге, Владимире, Калининграде, Тольятти. В Ставрополе она проработает до 24 ноября, после чего отправится в Москву.

Первый Всероссийский форум молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI" проходит при поддержке Минкультуры РФ. После его окончания планируется издание альбома-каталога с аналитическими статьями крупнейших российских искусствоведов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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