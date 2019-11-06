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Суд в Москве продлил арест обвиняемого в терроризме генерала СК Музраева

Арест другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова - также продлили на три месяца

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, задержанному ранее вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста обвиняемому Музраеву на три месяца, то есть до 10 февраля 2020 года", - огласил постановление судья Сергей Рябцев. Арест другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова - продлен райсудом до той же даты.

Перед началом судебных заседаний суд удовлетворил ходатайство следователя и рассмотрел вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела есть документы, содержащие охраняемую законом тайну предварительного следствия. Обвиняемые и их адвокаты были против проведения заседаний в закрытом режиме, сославшись на открытость процесса.

В ходе судебного заседания адвокаты Музраева приобщили к материалам дела выводы независимой медицинской комиссии, состоящей из пяти опытных врачей, которые оценили собранный анамнез заболеваний у генерала и рекомендовали отпустить его из СИЗО с учетом перенесенного им в 2014 году ишемического инсульта и наличием тяжелой патологии сердца.

Кроме того, по словам адвокатов бизнесмена, состояние здоровья их подзащитного с момента заключения в СИЗО значительно ухудшилось, в том числе в связи с тем, что установленный у Зубкова кардиостимулятор "нуждается в замене батарейки", а обвиняемому "категорически запрещено ходить через рамки".

Суть обвинений

Генералу предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. Источник в силовых структурах ранее сообщал ТАСС, что во время обыска в рабочем кабинете генерала оперативники обнаружили три пачки патронов к винтовке "Маузер", экспертиза признала найденные на подоконнике его кабинета патроны пригодными для стрельбы.

11 июня Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ отправил Музраева и Зубкова в СИЗО. Вину Музраев категорически отрицает, а его защита считает, что объективных доказательств его вины в деле нет, и квалифицирует инкриминируемые ему действия "как обычное хулиганство". Музраев называет обвинение "фантазией следователей". Зубков также не признает вину в совершении террористического акта.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на бизнесмена и генерала.

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