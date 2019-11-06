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В Госдуме может появиться памятная доска с именами известных депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что все фракции единодушно поддержали решение об установке памятной доски экс-премьеру РФ Евгению Примакову

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Госдума изучит вопрос об открытии в здании нижней палаты парламента памятной доски с именами известных депутатов разных созывов. Об этом в среду по итогам Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин, комментируя возможность открытия памятной доски экс-премьеру РФ и депутату Евгению Примакову.

"У всех фракций есть единодушная поддержка решения об установлении памятной доски [Примакову], - сказал Володин, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом, по его словам, было предложено "несколько шире сформулировать" эту инициативу. "Может быть, вот такую памятную сделать доску, где будут все фамилии перечислены, - предложил спикер. - В разное время в Госдуме работало очень много достойных известных людей. Здесь важно никого не обидеть".

На памятной доске, уточнил он, могли бы быть, в частности, увековечены имена экс-премьера РФ Виктора Черномырдина, нобелевского лауреата Жореса Алферова, режиссера Станислава Говорухина и артиста Иосифа Кобзона.

"Договорились взять и проработать дополнительно этот вопрос с тем, чтобы, возможно,… увековечить память о них о всех", - резюмировал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПримаков, Евгений МаксимовичАлфёров, Жорес ИвановичГоворухин, Станислав СергеевичКобзон, Иосиф Давыдович
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