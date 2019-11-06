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В Думу внесут законопроект, дающий иностранным студентам право работать во время обучения

Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что документ прорабатывался совместно с Администрацией президента

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Законопроект о новом виде разрешения на временное проживание для студентов-иностранцев, которое даст им возможность работать во время обучения, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Поступит еще один законопроект в Государственную думу, который позволит студентам, которые получают образование в РФ, <…> новая виза будет введена, точнее, новый вид на жительство. Это называется разрешение на временное проживание для целей образования, РВПО, которое позволяет этим студентам работать на территории РФ, раньше им было запрещено это делать", - сказал он журналистам в среду.

По словам депутата, данный законопроект прорабатывался совместно с Администрацией президента РФ.

Теги
РоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)
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