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Новое отделение диализа в Адыгее обеспечит пациентов высокотехнологичной помощью

В медицинском учреждении установили 11 аппаратов "искусственная почка" премиального класса

МАЙКОП, 6 ноября. /ТАСС/. Новое отделение диализа, открывшееся на базе республиканской клинической больницы в Майкопе, должно обеспечить пациентам круглосуточный доступ ко всем высокотехнологичным ресурсам. Об этом сообщил в среду глава Адыгеи Мурат Кумпилов, ознакомившийся с работой отделения.

"Работа диализного отделения в составе республиканской больницы должна обеспечивать пациентам доступ ко всем высокотехнологичным ресурсам в круглосуточном режиме, а также давать возможность получать консультации ведущих специалистов республики", - сказал он.

В пресс-службе главы Адыгеи ТАСС пояснили, что проект создания диализного отделения в клинической больнице был реализован на принципах государственно-частного партнерства. Его инвестором стала компания "Ринал-сервис", вложившая в строительство и оснащение 51,5 млн рублей. "До настоящего времени в республике работало два центра диализа - в Майкопе и Адыгейске, но из-за роста числа пациентов, нуждающихся в лечении было принято решение об организации нового диализного отделения", - отметил собеседник агентства.

Сейчас в новом отделении диализа, уже принявшем своих первых пациентов, установлено 11 аппаратов "искусственная почка" премиального класса, которые на юге России представлены пока только в Адыгее. Как ожидается, до конца года отделение диализа с двумя аппаратами будет открыто также в поселке Яблоновском. "Данный вид медицинских услуг больным оказывается бесплатно", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в рамках посещения больницы Кумпилов поручил рассмотреть возможность увеличения компенсационных выплат за проезд к медучреждению для пациентов, проживающих не в Майкопе.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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