В ГД считают, что инициативу о штрафах для иностранных СМИ нужно дополнительно обсуждать

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проблема ответственности иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства требует обсуждения с журналистами и экспертами. Такое мнение в среду высказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Ранее первый замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошев сообщил, что законопроект о штрафах до 3,5 млн рублей (или 4% от годового оборота) для зарубежных СМИ за нарушения избирательного законодательства скоро будет представлен профильному экспертно-консультативному совету фракции "Единая Россия".

"Вопрос того, необходимо ли повышение штрафов и в каком объеме, это требует уже дополнительных дискуссий вместе с журналистским сообществом, вместе с экспертами. Надо узнать и позицию ЦИК, более детально изучить примеры подобных нарушений, которые должен представить Роскомнадзор, - считает Левин. - Только после этого уже, я думаю, наш комитет сформулирует свою позицию".

При этом глава комитета отметил, что детально не знаком с инициативой, но допустил наличие фактов нарушений избирательного законодательства со стороны зарубежных информационных ресурсов.

По мнению парламентария, эта проблема носит "достаточно живой и острый характер". При этом, напомнил Левин, его комитет будет выступать лишь соисполнителем по этому законопроекту. "Речь идет о штрафах - это комитет по законодательству и госстроительству Павла Владимировича Крашенинникова, его мнение будет здесь определяющим по этому вопросу", - заключил Левин.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", русской службы Би-би-си, "Радио Свобода", "Голоса Америки" и ряда других медиаресурсов в период выборной кампании в РФ.