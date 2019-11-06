Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом ТАСС в среду сообщил зампредседателя партии Ярослав Кондей.

"Обыск закончился. Возбуждено уголовное дело, но нет информации, что против Светова", - сказал он.

Со своей стороны адвокат Светова Михаил Бирюков отметил, что дело возбуждено по факту публикации поста в "Инстаграме" в 2012 году. "Возбуждено уголовное дело по факту публикации в "Инстаграме" в 2012 году. Ждем допрос в СК", - сказал правозащитник.

Ранее в среду председатель партии Сергей Бойко сообщил, что Светов вызван на допрос в Следственный комитет, не уточнив ни в рамках какого дела это произошло, ни точного времени проведения допроса. Позже пресс-секретарь партии Александр Гуд заявил, что у Светова правоохранители проводят обыск. Светов активно помогал в организации массовых акций, которые прошли в Москве летом и осенью 2019 года.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.