Опрос: большинство американцев считают, что Трампа переизберут в 2020 году

ТАСС, 6 ноября. Более половины опрошенных американцев полагают, что президент США Дональд Трамп сумеет одержать победу на президентских выборах в 2020 году. Результаты опроса опубликовала в среду газета Politico .

Согласно полученным данным, 56% избирателей полагают, что Трампу удастся переизбраться на второй срок. У 34% респондентов противоположное мнение, еще 10% не определились с прогнозом.

Составители опроса подчеркивают высокую степень мотивации к участию в выборах у американских избирателей. За год до президентских выборов около 70% опрошенных сообщили, что "крайне заинтересованы" участвовать в голосовании. 92% респондентов планируют прийти на избирательные участки 3 ноября 2020 года. Организаторы опроса отметили, что перспектива переизбрания Трампа является мотивирующим фактором в равной степени для избирателей Демократической и Республиканской партий США.

В опросе, который газета проводила совместно с исследовательской службой Morning Consult 1-3 ноября, приняли участие около 2 тыс. человек.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского заняться расследованием деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат, пройдет с 13 по 16 июля в Милуоки. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотте.