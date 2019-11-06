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Избитая сверстниками в детсаду Ярославля девочка будет ходить в другое учреждение

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин сообщил, что в учреждении не соблюдались методики и стандарты работы дошкольной образовательной организации

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Девочка, избитая сверстниками во дворе детского сада в Ярославле, будет посещать другое дошкольное учреждение. Об этом сообщил ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

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29 октября в соцсетях появилось видео, снятое из окна многоэтажного дома возле детского сада в центре Ярославля. На записи видно, как лежащего ребенка пинают и бьют другие дети. Некоторые из них запрыгивают на сверстника. Взрослые не пытаются остановить избиение.

"Девочка сегодня по решению родителей перешла в другую дошкольную образовательную организацию. Проверку детсада мы закончили, есть заключение по результату проверки", - сказал Крупин.

Как ранее сообщала пресс-служба мэрии Ярославля, воспитательница детского сада после инцидента была отстранена от работы, а затем уволена из учреждения. Крупин считает, что в случившемся виновата не только воспитательница.

"Мы не считаем только воспитателя виновным в данном инциденте. Мы считаем, что сбой произошел на всех уровнях, которые должны были быть организованы. Воспитатель не должна была отлучаться, в соответствии с должностной инструкцией. Психолог-педагог выявила агрессивное поведение и конфликтность у детей данной группы, но работа была организована формально и не получила должного результата", - сказал Крупин.

В детском саду не соблюдались методики и стандарты работы дошкольной образовательной организации. Омбудсмен также обратил внимание на поведение родителей. "Мы считаем, что не только органы власти отвечают за случившееся. Мы вынесли рекомендации и для родителей, в том числе - проведение родительского собрания", - добавил омбудсмен.

Теги
РоссияЯрославская область
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