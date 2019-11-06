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Прокурор Неаполя приступил к обработке запроса США на экстрадицию из Италии менеджера ОДК

Источник в трибунале Неаполя сообщил, что первое заседание суда для рассмотрения вопроса об экстрадиции состоится через несколько месяцев

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Неаполя, где рассматривается дело арестованного в Италии по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, приступила к формулированию основания для экстрадиции россиянина в США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду источники в трибунале Неаполя.

"Минюст получил запрос об экстрадиции [Коршунова в США] и передал в прокуратуру. Генеральный прокурор приступил к формулированию обоснований", - сообщил источник. Однако, по его словам, первое заседание суда для рассмотрения вопроса об экстрадиции состоится еще через несколько месяцев. "По закону у суда есть шесть месяцев после поступления запроса", - добавил он.

В Минюсте Италии ТАСС не стали комментировать ситуацию. Отказался от комментариев и адвокат Коршунова Джан Доменико Кайяцца после того, как в среду же стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Коршунова, обвиняемого в мошенничестве и объявленного в международный розыск. "Пока я не получу всей официальной документации о том, что вменяется в вину моему клиенту, я не могу ничего комментировать", - сказал адвокат.

По мнению предыдущего защитника россиянина Николы Ди Марио, даже в случае направления Россией запроса об экстракции Коршунова итальянский суд будет следовать принципу последовательности и сначала рассмотрит соответствующий запрос США.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в городе Марино также по ордеру США, сообщал американский Минюст.

В конце октября высшая судебная инстанция Италии - Кассационный суд - отклонила ходатайство адвокатов Коршунова о незаконности взятия его под стражу. Также адвокаты добивались изменения меры пресечения, и это ходатайство ранее было отклонено. Апелляция на это решение уже подана в Кассационный суд, где заседание по рассмотрению этого протеста может быть назначена в конце ноября - начале декабря.

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СШАИталия
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