Самолет рейса Томск - Фукуок прибыл во Вьетнам с задержкой 14 часов

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, который в среду во время выполнения рейса Томск - Фукуок (Вьетнам) вынужденно сел в китайском аэропорту, долетел до места назначения с задержкой в 14 часов, сообщили ТАСС в Томской транспортной прокуратуре.

В 01:15 мск чартер авиакомпании Azur Air, следовавший из Томска во Вьетнам, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань (Китай) по технической причине - сработал один из датчиков технической неисправности. На борту самолета находился 241 пассажир и семь членов экипажа. Пассажиры рейса в аэропорту Сиань ожидали прибытия резервного борта в так называемой "стерильной зоне" аэропорта (без возможности выхода в город). Самолет вылетел в пункт назначения в 15:00.

"(Самолет) прибыл около 23:00 (19:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Рейс вылетел из Томска в 21:00 мск 5 ноября и должен был прибыть около 5:00 (время в пути порядка восемь часов).